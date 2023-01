BR Volleys im Dauerstress: 6 Spiele in 16 Tagen

Berlin - Zu Beginn des neuen Jahres wartet auf die Berlin Volleys gleich ein höchst strapaziöses Programm mit 6 Pflichtspielen in nur 16 Tagen. Los geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) daheim gegen die SVG Lüneburg in der Volleyball-Bundesliga. „Das ist ein harter Brocken“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. „Lüneburg verfügt über einen sehr ausgeglichenen Kader, ist auf allen Positionen gleichmäßig gut besetzt.“

Allerdings haben die Heidestädter in Berlin noch keines ihrer bisherigen elf Bundesligaspiele gewinnen können. Zuletzt lieferten sich beide Teams am 24. November im Pokal-Viertelfinale in der Max-Schmeling-Halle einen spektakuläres Spiel. Mit 27:25 gewannen die Berliner am Ende glücklich den Marathon-Tiebreak und damit das Spiel. „Dafür wird sich Lüneburg jetzt revanchieren wollen“, sagte Niroomand.

Nach einem fünftägigen Kurzurlaub haben die BR Volleys schon kurz nach Weihnachten wieder das Training aufgenommen. Krankheitsbedingt stand Mittelblocker Nehemiah Mote zunächst nicht zur Verfügung. Der Australier ist inzwischen aber genesen. Weiterhin fehlt Zuspieler Angel Trinidad nach seiner Operation an der gebrochenen Mittelhand.

Fünf Spieltage vor Ende der Hauptrunde führen die BR Volleys die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor dem VfB Friedrichshafen an. Lüneburg ist mit einem Spiel weniger Fünfter. „Wir müssen den ersten Platz aus der Hauptrunde mitnehmen“, sagte Niroomand, „denn wie wichtig diese Platzierung ist, hat sich in der vorigen Saison gezeigt.“ Da durften die BR Volleys aufgrund der Tabellensituation das alles entscheidende fünfte Play-off-Finalspiel um die Meisterschaft gegen Friedrichshafen vor eigener Kulisse bestreiten und holten sich mit einem 3:1-Sieg zum zwölften Mal den Titel.