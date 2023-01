BR Volleys sichern sich mit 3:1-Sieg gegen Düren Platz eins

Berlin - Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs. Gegen die SWD powervolleys Düren gewann der deutsche Meister am Mittwoch das Spitzenspiel nach schwachem Beginn noch mit 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20). Am vergangenen Samstag hatte der Hauptstadtclub noch mit einem B-Team überraschend bei den Grizzlys Giesen verloren (0:3). Die BR Volleys und Düren treffen am 26. Februar auch im deutschen Pokalfinale in Mannheim aufeinander.

Vor 3691 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Mittelblocker Anton Brehme der herausragende Akteur beim Gastgeber. Mit dem Sieg haben sich die BR Volleys unabhängig vom Ausgang ihres letzten Hauptrundenspiels am Freitag beim punktlosen Schlusslicht VC Olympia Berlin bereits jetzt als Tabellenerster für die Zwischenrunde qualifiziert.

Gegen Düren boten gleich die ersten beiden Sätze Hochspannung. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber schon mit vier Punkten zurück (12:16), kämpften sich aber durch gute Angriffsaktionen von Ruben Schott und Timothee Carle heran. Am Ende konnten die Volleys aber sechs Satzbälle nicht nutzen, während Michael Andrei mit dem dritten Satzball für Düren den Durchgang entschied.

Die Rheinländer waren bei einer 23:19-Führung auf bestem Weg, sich auch im zweiten Abschnitt durchzusetzen. Doch eine Aufschlagserie von Brehme wendete das Blatt. Nach 5:0 Punkten in Serie hatten die Volleys Satzball, den dritten verwertete Schott.

Fortan waren die BR Volleys hellwach. Mit verbesserter Blockabwehr und druckvollem Aufschlag rissen sie die Spielkontrolle an sich. Auch Diagonalangreifer Marek Sotola steigerte sich im Verlauf der Partie beträchtlich. Ein Aufschlagfehler der Dürener beendete das Spiel.