BR Volleys spielen 2:2 gegen Belgiens Meister

Berlin - Auch eine zweimalige Satzführung konnte der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys im Testspiel gegen Belgiens Titelträger Knack Roeselare nicht zum Sieg ausbauen. Beide Mannschaften trennten sich am Ende im Charlottenburger Horst-Korber-Zentrum 2:2 (25:21, 23:25, 25:17, 25:27). Schon vorab hatten sich die sportlich Verantwortlichen darauf verständigt, lediglich über vier Sätze zu spielen. In einer zweiten Begegnung stehen sich beide Teams am Freitag (17.00 Uhr) an gleicher Stelle erneut gegenüber.

Die Berlin Volleys, erstmals wieder von dem aus einem verlängerten Urlaub zurückgekehrten Cheftrainer Cedric Enard betreut, hatten in Anton Brehme und Marek Sotola ihre effektivsten Angreifer. Beide setzten dem Gegner mit jeweils 15 Punkten enorm zu. Nehemiah Mote und Timothee Carle kamen bei den Gastgebern auf jeweils 13 Punkte.

Besonders im Aufschlag hatten die BR Volleys Vorteile. Sie erzielten allein elf Asse, vier davon gingen auf das Konto von WM-Heimkehrer Ruben Schott. Gegner Roeselare kam lediglich auf zwei direkte Aufschlagpunkte.