BR Volleys verlieren klar gegen Ankara

Berlin - Die BR Volleys haben mit der ersten Heimniederlage der gesamten Spielzeit eine gute Ausgangsposition auf den Verbleib in der Volleyball Champions League aus der Hand gegeben. Am vierten Spieltag der Gruppe B verlor der deutsche Meister am Dienstag gegen Halkbank Ankara mit 0:3 (16:25, 33:35, 22:25). Mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen belegen die Volleys den dritten Platz. Die ersten beiden Mannschaften jeder Vierer-Gruppe sowie der beste Gruppendritte verbleiben in der europäischen Königsklasse.

Die Gastgeber fanden gegen den türkischen Vizemeister, der beim 3:1 im Hinspiel den Berlinern die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht hatte, überhaupt nicht ins Spiel. Bereits nach 23 Minuten mussten die Gastgeber den ersten Satz mit lediglich 16 eigenen Punkten abgeben.

Ganz anders begannen die Volleys den zweiten Durchgang. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard führte vor 5365 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle schnell mit 4:0. Ankara kam zwischenzeitlich wieder heran, doch die Volleys konnten sogar auf 18:13 davonziehen und standen beim 24:21 vor dem Satzgewinn. Doch die Gäste um ihren überragenden Superstar Nimir Abdel-Aziz schafften den Anschluss und gewannen nach 46 Minuten auch den zweiten Satz.

Der in der dramatischen Verlängerung abgegebene zweite Durchgang, in dem die Volleys sechs Satzbälle vergaben, wirkte nach. Halkbank Ankara verschaffte sich in Satz drei beim 11:6 ein Punktepolster von fünf Zählern, die Volleys konnten noch einmal zum 15:15 ausgleichen, danach spielte das Spitzenteam aus der Türkei seine gesamte Routine aus.