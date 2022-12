BR Volleys verschaffen sich gute Ausgangsposition

Berlin - Die angenehmen Auswirkungen ihres Überraschungserfolgs in Polen waren den Berlin Volleys sehr wohl bewusst. „Unsere Gruppe ist damit offener denn je. Und wir haben in der Rückrunde noch zwei wichtige Heimspiele“, sagte Trainer Cedric Enard nach dem 3:1-Sieg in der Volleyball-Champions-League beim polnischen Meisterschaftsdritten Warta Zawiercie am Mittwoch.

Mit nunmehr fünf Punkten stehen die Berliner in ihrer Vierergruppe zwar weiter nur auf Platz drei hinter Zawiercie und Halkbank Ankara (je 6 Punkte), aber beide Gegner kommen in der Rückrunde noch in die Max-Schmeling-Halle. Ihr einziges Auswärtsspiel haben die BR Volleys bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien zu bestreiten.

Der Sieg vor 2041 Zuschauern in Dabrowa Gornicza sollte den Berlinern genügend Selbstvertrauen geben, um ins Viertelfinale vorzustoßen, entweder als Gruppenerster oder über die Play-offs der Gruppenzweiten. „Das war eine ganz starke Teamleistung“, würdigte Enard den Auftritt seiner Spieler, die auch in den Satzverlängerungen in den Durchgängen drei und vier stets kühlen Kopf bewahrten.

„Auswärts in Polen bei einem solchen Topteam zu bestehen, das ist unheimlich schwer“, erzählte Volleys-Diagonalangreifer Marek Sotola hinterher, „aber wir haben in Block, Angriff und Abwehr, also eigentlich in allen Elementen, wirklich gut gespielt.“

Aus dem gut funktionierenden Volleys-Team ragte Sotola noch heraus. 23 Punkte gingen auf das Konto des tschechischen Nationalspielers. Der 23-Jährige, 2,08 Meter groß, bewies mit seinem Angriffsverhalten und bei der Blockabwehr, dass er auf seiner Position weitaus mehr als nur ein Ersatz ist für seinen Vorgänger Benjamin Patch, der auf unbestimmte Zeit eine Pause vom Volleyball einlegt.

Polens PlusLiga gilt gemeinhin als eine der besten Ligen der Welt. Letztmals hatten es die BR Volleys vor acht Jahren geschafft, mal ein Auswärtsspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen eine polnische Mannschaft zu gewinnen, und zwar mit 3:0 bei Asseco Resovia Rzeszow. Am Ende holten sich die Berliner damals in der Königsklasse Platz drei und damit die Bronzemedaille.