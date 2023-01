Wildau - Auf einem Firmengelände im Gewerbepark in Wildau im Landkreis Dahme-Spreewald sind mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei kann der Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Insgesamt wurden am Sonntagabend ein Lastwagentrailer, zwei Transporter und zwei Autos von den Flammen beschädigt.