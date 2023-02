Großpostwitz - Bei einem Brand in einer Halle des Hygieneartikel-Herstellers Ontex in Großpostwitz (Oberlausitz) sind neun Beschäftigte verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer am frühen Morgen an einer Maschine aus. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Die Verletzten kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.