Brand in Ferienanlage: Nochmals kleine Löscharbeiten nötig

Friedrichsbrunn - Einen Tag nach einem Brand in einer Ferienanlage bei Friedrichsbrunn im Landkreis Harz ist die Feuerwehr erneut ausgerückt. Es hätten am Sonntag nochmals Glutnester in einem Silo für Holzpellets gelöscht werden müssen, hieß es von der Einsatzleitung. Es habe sich aber um kleine Nachlöscharbeiten gehandelt.

Am frühen Morgen des vorangegangenen Heiligabend war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in der Ferienanlage ausgebrochen. 46 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde laut Polizei und Feuerwehr niemand. Das Feuer war den Angaben zufolge in einem Heizhaus der Anlage ausgebrochen. Die Feriengäste, die aus dem Schlaf gerissen wurden, seien anderweitig untergebracht worden. Die Feuerwehr war mit über 100 Kameraden im Einsatz. Der Sachschaden wurde auf rund vier Millionen Euro geschätzt.