Brand in Firma im Landkreis Zwickau wegen technischem Defekt

Reinsdorf - In einer Firma in Reinsdorf im Landkreis Zwickau hat es gebrannt. Ursache für das Feuer in der Nacht zum Samstag war ein technischer Defekt an einer Maschine, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Bei dem Unternehmen handelt es sich demnach um einen Automobilzulieferer. Es werde angenommen, dass Metallspäne sich erhitzten und so eine Absauganlage in dem Betrieb in Brand geriet. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Es gab keine Verletzten.