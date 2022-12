Brand in leerstehendem Hotel

Lamspringe - Bei einem Brand in einem leerstehenden Hotel im Lamspringe (Landkreis Hildesheim) ist ein erheblicher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach am Mittwoch in der Küche im Erdgeschoss aus. Erste Hinweise deuteten auf einen technischen Defekt hin, sagte ein Polizeisprecher. Den Brand bemerkt hatte ein Passant. Die Flammen seien von der Feuerwehr zwar schnell gelöscht worden, durch die starke Rauchbildung sei der Schaden jedoch erheblich, sagte der Sprecher. Die genaue Schadenssumme stehe noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.