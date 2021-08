Brand in Mehrfamilienhaus in Wismar: Zwei Verletzte

Wismar - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind der Bewohner und eine Polizistin leicht verletzt worden. 33 Menschen mussten vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Dienstagmorgen in einer Wohnung in der obersten Etage des viergeschossigen Gebäudes aus. Das Treppenhaus und vier Wohnungen wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die anderen Mieter konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.