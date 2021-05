Brand in Recyclingunternehmen: Rauchwolke über Wilhelmshaven

Wilhelmshaven - Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Wilhelmshaven ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Stadt mitteilte, zog eine große Rauchwolke über den Banter See Richtung Süden über die Jadestadt. Anwohner in der Südstadt wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem sollten Zufahrtswege für die Feuerwehr frei gehalten werden.

Wie die Stadt weiter mitteilte, war aus unbekannter Ursache Schrott in Brand geraten. Etwa 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr und mehrerer Ortswehren waren im Einsatz. Mit Baggern wurde der brennende Schrott auseinander gezogen, um die Flammen zu bekämpfen. Rettungsdienst und Polizei waren am Brandort. Ob Menschen zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.