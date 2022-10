Brände im Harz besonders häufig an Trasse der Schmalspurbahn

Wernigerode - Nach mehreren Bränden im Harz hat die Landesregierung in Sachsen-Anhalt eine Karte veröffentlicht, die eine Häufung von Bränden entlang der Trasse der Harzer Schmalspurbahnen zeigt. „Nun ist es für alle öffentlich und einsehbar, es gibt eine deutliche Häufung von Bränden entlang der Strecke der Harzer Schmalspurbahn“, sagte Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen, am Dienstag. Die Karte ist Teil einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion und zeigt Brandereignisse in der Region rund um den Brocken zwischen 1994 und 2022.

Die Erkenntnisse machten die Anstrengungen umso dringlicher, vorbeugenden Brandschutz zu betreiben, sagte Lüddemann. Die Landesregierung teilte mit, dass bereits Gespräche mit der Harzer Schmalspurbahnen geführt würden. Dabei gehe es unter anderem darum, technologische Möglichkeiten zur Umrüstung der Fahrzeuge auszuloten. Im Gespräch ist beispielsweise eine Umrüstung der Dampflokomotiven auf Leichtölfeuerung statt der Verbrennung von Steinkohle.

Im September hielt ein Brand am Brocken die Feuerwehr etwa eine Woche lang in Atem. Bis zu acht Löschhubschrauber und mehrere Löschflugzeuge kämpften zwischenzeitlich gegen die Flammen. Der Brand löste eine Debatte zu den Ursachen der immer wiederkehrenden Brände im Harz aus.