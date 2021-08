Brandenburg lädt junge Berliner zur Ausbildung ein

Potsdam/Berlin - Angesichts eines Überhangs betrieblicher Ausbildungsstellen ruft die Brandenburger Landesregierung junge Berlinerinnen und Berliner zur Lehrzeit in der Mark auf. „Ich möchte nochmal dafür werben, wie schön eigentlich Brandenburg ist“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag in Potsdam an die Adresse der Berlinerinnen und Berliner, die noch keine Ausbildungsstelle haben. „Es gibt auch noch was außerhalb von Berlin, wo man seine Ausbildung machen kann.“ Bildungsminsiterin Britta Ernst (SPD) sagte, die duale Ausbildung sei eine „richtig gute Eintrittskarte in die Erwerbstätigkeit“.

Nach Angaben der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Agentur für Arbeit sind 4500 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg noch nicht mit einer betrieblichen Ausbildung versorgt. Rund 5800 Stellen können in den Unternehmen noch besetzt werden. In der Uckermark und im Kreis Oberhavel sei die Lücke größer als im Durchschnitt. Steinbach sieht Probleme in den Kammerbezirken Potsdam - nicht in der Landeshauptstadt selbst - und Cottbus, während es in Frankfurt (Oder) deutlich besser aussehe. In Berlin fehlten rund 2000 Ausbildungsstellen, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder.