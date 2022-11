Brandenburg setzt Abschiebungen in den Iran aus

Potsdam - Brandenburg hat Abschiebungen in den Iran angesichts der dortigen Lage ebenso wie andere Länder vorübergehend gestoppt. „Es ist sichergestellt, dass Brandenburg bis zur nächsten Sitzung der IMK (Innenministerkonferenz) keine Rückführungsmaßnahmen in den Iran durchführt“, heißt es in einer Antwort von Innenminister Michael Stübgen (CDU) auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Marie Schäffer, die am Donnerstag vorlag. „Der Iran gehört ohnehin zu den Staaten, die bei Rückführungen kaum kooperieren.“ In den Jahren 2018 und 2019 seien die letzten Iraner - jeweils einer - aus Brandenburg in ihre Heimat abgeschoben worden.

Die Innenminister der Länder werden bei ihrer Konferenz vom 30. November bis 2. Dezember in München nach Angaben von Stübgen über das Thema Abschiebungsstopp in den Iran beraten. Die Grünen-Innenpolitikerin Schäffer begrüßte den Stopp von Abschiebungen aus Brandenburg, forderte aber einen einstimmigen Beschluss aller Innenminister für einen bundesweiten solchen Schritt. In dieser Ausnahmesituation sei die Sicherheit für hier lebende Iranerinnen und Iraner essenziell, nicht abgeschoben und einem Regime ausgeliefert zu werden, „das Krieg gegen das eigene Volk führt“, sagte Schäffer.

Wegen des harten Vorgehens der iranischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hatten mehrere Bundesländer im Oktober entschieden, Abschiebungen in das Land auszusetzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte an die anderen Länder appelliert, sich dem anzuschließen. Auslöser der Demonstrationen im Iran war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ festgenommen. In der Folge fiel sie ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus.