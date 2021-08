Brandenburger zieht mit Kater in den Bundestagswahlkampf

Niederer Fläming - Der parteilose Tierpfleger Michael Gabler aus der brandenburgischen Gemeinde Niederer Fläming (Teltow-Fläming) zieht mit seinem Kater „Bobby“ in den Bundestagswahlkampf. Der Einzelbewerber im Wahlkreis 62 habe als Kennwort diesen Namen angegeben, bestätigte Kreiswahlleiter Alexander Nagel am Mittwoch. Solch ein Kennwort müssten Einzelbewerber anstelle einer Partei angeben, um den Wählern eine Einordnung möglich zu machen. So wählten andere Einzelbewerber auf der Liste mit 16 Direktkandidaten die Bezeichnungen „Demokratie verteidigen“ und „Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat“.

Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ (online/Mittwoch) berichtet. Der Zeitung erklärte Gabler die Wahl der Bezeichnung mit einem Missverständnis. Er habe angenommen, dass es sich bei dem Kennwort um einen Code handele, mit dem er sich bei telefonischen Anfragen ausweisen könne. Doch nun sind die Stimmzettel gedruckt und der Tierpfleger zieht mit „Bobby“ in den Wahlkampf. Dem Kater ist der Rummel aber offenbar zu viel. „Er ist jetzt seit zwei Wochen weg, ich mache mir Sorgen“, sagte Gabler der Zeitung. „Das hat er noch nie gemacht.“