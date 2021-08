Brandstiftung in Döbelner Wohnblock: Mann im Krankenhaus

Döbeln - Ein vermutlich vorsätzlich gelegter Kellerbrand hat Teile eines Wohnblockes in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) vorerst unbewohnbar gemacht. Zudem sei ein 68-Jähriger mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Vier weitere Bewohner im Alter zwischen 26 und 88 Jahren seien am Sonntagnachmittag in Sicherheit gebracht worden, alle anderen sei das selbstständig gelungen.

Nachdem ein Brandursachenermittler am Montag den Ort untersuchte, gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus. Erhebliche Beschädigungen an den Versorgungsleitungen und die starke Verrußung haben Teile des Wohnblocks unbewohnbar gemacht. Die Betroffenen Bewohner seien anderweitig untergebracht worden. Ersten Schätzungen zufolge hat der Brand einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich verursacht.