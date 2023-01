Braunschweig verpflichtet Bonga von Bundesligist Bochum

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat den Angreifer Tarsis Bonga von Fußball-Bundesligist VfL Bochum verpflichtet. Der 26 Jahre alte Offensivspieler, der sein Können zuletzt bei einem Probetraining des Zweitligisten zeigte, unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilten die Braunschweiger am Dienstag mit.

„Mit ihm haben wir einen körperlich sehr robusten Stürmer verpflichten können. Er verfügt über eine gute individuelle Technik und passt sehr gut zu unserem Umschaltspiel“, teilte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann mit.

Der Deutsch-Kongolese begann in der Jugend des Bonner SC. 2015 schloss er sich der U19 von Bayer Leverkusen an. Danach lief er für Fortuna Düsseldorf, den FSV Zwickau und den Chemnitzer FC auf, ehe er sich den Bochumern anschloss und mit dem VfL 2021 die Rückkehr in die Bundesliga feierte. In der laufenden Saison erhielt er keine Einsatzzeit in der ersten Liga.