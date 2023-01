Braunschweigs Ihorst fällt nach Operation drei Monate aus

Braunschweig - Angreifer Luc Ihorst von Eintracht Braunschweig ist wegen einer Verletzung im Leistenbereich operiert worden und fällt dadurch ungefähr drei Monate aus. Das teilte der Club aus der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hatte sich im Training verletzt und verpasste daher bereits das Trainingslager im spanischen Chiclana de la Frontera. In dieser Saison fiel der Stürmer schon wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel aus. Im Sommer 2022 war er von Werder Bremen II erneut zur Eintracht gewechselt und lieferte in elf Zweitliga-Partien eine Vorlage.