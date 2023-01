Braunschweig - Spielmacher Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig ist pünktlich zum Beginn der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. „Manu Pherai hat heute wieder mittrainiert und ist schmerzfrei. Er hat gute Arbeit geleistet, um womöglich am ersten Spieltag der Rückrunde wieder im Kader zu sein“, sagte Trainer Michael Schiele am Freitag bei seiner Pressekonferenz zum schweren Auswärtsspiel beim Hamburger SV (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky).

Der 21 Jahre alte Niederländer war vor der Saison von Borussia Dortmund nach Braunschweig gewechselt. Pherai erwies sich schnell als bester Fußballer des Kaders, der bereits mit mehreren Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht wird. Im Oktober zog er sich eine schwere Muskelverletzung zu. Seitdem hat die Eintracht in der 2. Liga kein Spiel mehr gewonnen.

Pherais Rückkehr wird noch keinen Einfluss auf die Startformation am Sonntag haben und auch die Braunschweiger Verletzungssorgen nicht komplett beheben. Die Abwehrspieler Brian Behrendt, Filip Benkovic und Philipp Strompf werden genau wie Stürmer Luc Ihorst noch länger fehlen. Mittelfeldspieler Bryan Henning hat ähnlich wie Pherai noch Trainingsrückstand.

Auch um auf diese Ausfälle zu reagieren, verpflichtete der Aufsteiger in der Winterpause gleich vier neue Spieler: Linus Gechter (Hertha BSC), Hasan Kurucay (Hamarkameratene/Norwegen), Tarsis Bonga (VfL Bochum) sowie den Ex-Hamburger Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg).