Bremen bangt in Freiburg: Ducksch kehrt zurück

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz eines Defensiv-Trios. Hinter den Einsätzen der angeschlagenen Niklas Stark, Marco Friedl und Christian Groß stehe nach Aussage von Trainer Ole Werner noch „ein Fragezeichen“. „Wir müssen gucken, wie fit sie sind. Ein Einsatz ist nicht ausgeschlossen“, sagte der Bremer Coach am Freitag.

Marvin Ducksch kehrt dagegen in die Startformation zurück. Beim Pokal-Aus in Paderborn fehlte der Stürmer aufgrund einer Suspendierung. „Wir sind froh, dass er wieder komplett dabei ist. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er von Beginn an auflaufen wird“, sagte Werner. „Ich erwarte von ihm, wie auch von jedem anderen Spieler, dass er mutig auftreten wird.“

Der Aufsteiger aus der Hansestadt musste nach gutem Start zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Gegen Mainz (0:2) und am Mittwoch im Pokal in Paderborn. Bis zur Winterpause, fordert Werner, soll Tabellenplatz neun zumindest gehalten werden. „Wir spielen bisher eine sehr, sehr vernünftige Runde. In den fünf Spielen wollen wir unsere Position im Rahmen unserer Möglichkeiten verbessern“, sagte Werner.

Mit einem Sieg in Freiburg würde Werder in der Tabelle am Team von Coach Christian Streich vorbeiziehen. „Für einen Aufsteiger in dieser Phase der Saison wäre das gar nicht mal so schlecht“, sagte der Werder-Trainer.