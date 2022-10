Bremen für mehr Geld für Europäische Weltraumorganisation

Bremen - Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) fordert mehr Geld aus Deutschland für die Europäische Weltraumorganisation (Esa) als bislang geplant. Auch Bayern und Baden-Württemberg sind für eine Erhöhung der Mittel, wie aus einer Mitteilung des Bremer Wirtschaftsressorts von Montag hervorgeht. „Deutschland muss auch künftig ein verlässlicher Partner in der europäischen Raumfahrt sein“, hieß es in der Mitteilung.

Vogt spricht sich für einen Beitrag von mehr als einer Milliarde Euro im Jahr für die Esa aus. Im Haushaltsentwurf für 2023 sind bislang nur 885 Millionen Euro eingeplant. Am 22. und 23. November sind Treffen der Esa-Mitgliedsstaaten geplant.

Bremen ist einer der wichtigsten Raumfahrtstandorte in Europa und deshalb besonders auf die deutschen Beteiligungen angewiesen. Denn Esa-Mitgliedsstaaten erhalten den überwiegenden Teil ihrer Beiträge als Industrieverträge zurück. „Eine stabile Beteiligung Deutschlands sichert die Zukunft der Raumfahrt in Deutschland und in Bremen und damit viele hochqualifizierte Arbeitsplätze in Industrie und Wissenschaft“, sagte Vogt.