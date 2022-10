Bremen muss in Paderborn auf Groß und Friedl verzichten

Bremen - Werder Bremen muss im DFB-Pokal-Spiel beim Zweitligisten SC Paderborn auf Kapitän Marco Friedl und Christian Groß verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, stehen beide am Mittwochabend in der zweiten Runde des Wettbewerbs (18.00 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Abwehrspieler Friedl fällt wegen Adduktorenproblemen aus, Mittelfeldspieler Groß fehlt krankheitsbedingt. „Bei beiden gehen wir davon aus, dass sie voraussichtlich am Samstag in Freiburg wieder zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Ole Werner.