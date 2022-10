Bremer SPD stellt Entwurf für Wahlprogramm vor

Bremen - Die SPD Bremen stellt heute einen Entwurf des Programms für die Landtagswahl im nächsten Jahr vor. Seit Beginn des Jahres haben die Sozialdemokraten an dem Entwurf des „Zukunftsprogramms“ gearbeitet, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt. Nach der Vorstellung des Dokuments soll es innerhalb der SPD weitere Diskussionen über dessen Inhalte geben: Bis Januar 2023 sind vier öffentliche Gesprächsrunden geplant, an denen sich Bürgermeister Andreas Bovenschulte beteiligen soll. Bovenschulte ist der SPD-Spitzenkandidat. Anschließend ist geplant, dass das Wahlprogramm auf dem Landesparteitag am 4. Februar 2023 beschlossen wird.

Die Landtagswahl in Bremen ist auf den 14. Mai 2023 terminiert.