Brennender Tanklaster: Vollsperrung in beide Richtungen

Halle - Ein Tanklaster hat am frühen Montagmorgen auf der B86 Feuer gefangen. Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Laster auf einer Kreuzung der B86 mit der Kreisstraße 2307 in Vollbrand geraten, so ein Sprecher der Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Verletzt worden sei niemand, so der Sprecher. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht abzuschätzen. Zur Beseitigung des Brandguts ist die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.