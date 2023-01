Brennendes Auto im Elbtunnel: Autobahn A7 komplett gesperrt

Hamburg - Wegen eines brennenden Autos in der ersten Röhre des Hamburger Elbtunnels in Richtung Norden ist die Autobahn 7 komplett gesperrt. „Bitte weicht weiträumig aus“, twitterte die Polizei am Montag. Die Feuerwehr Hamburg twitterte, sie sei mit einem umfangreichen Aufgebot von Einsatzkräften am Brandort. Genaue Ursachen für den Brand waren zunächst nicht bekannt. Der Verkehr auf der A7 staute sich in beiden Richtungen auf mehreren Kilometern.