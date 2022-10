Brockengarten zeigt sich zum Saisonende mit Blüten

Wernigerode - Die Besuchersaison im botanischen Garten auf dem Brocken endet mit einem Farbenspiel. So blühen derzeit Enzianarten wie der Wellensittich-Enzian. Zugleich zeigen sich andere Pflanzen in herbstlich-braunen Tönen, wie ein Sprecher des Nationalparks Harz am Dienstag mitteilte. Im Brockengarten wachsen unter besonderen klimatischen Bedingungen den Angaben zufolge rund 1500 Pflanzen aus den Hochgebirgen dieser Welt. Dazu zählen einzigartige Gewächse wie das Brockenhabichtskraut oder die Brockenanemone.

Den Lehr- und Forschungsgarten auf dem 1141 Meter hohen Berg gibt es seit 1890. Rund 2200 Menschen haben in diesem Jahr den Brockengarten besucht. Am Freitag (14. Oktober) gibt es laut Nationalparkverwaltung die letzte Führung in diesem Jahr. Die Besuchersaison in dem botanischen Garten dauert in der Regel vom Frühjahr bis in den Herbst.