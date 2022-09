BSV Gast beim Thüringer HC: Leun warnt vor Tempospiel

Hamburg - Für den Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV gibt es schon am zweiten Spieltag ein Wiedersehen mit der besten Spielerin im Team von Trainer Dirk Leun in der vergangenen Saison. Annika Lott gehört nun zur Mannschaft des Thüringer HC, die am Samstag (18.00 Uhr) Gastgeber ist und nach Ansicht von Leun dem Titelverteidiger aus Bietigheim in diesem Jahr „am ehesten etwas abverlangen kann.“

Dementsprechend warnte der Coach vor dem spielstarken Gegner: „Der Thüringer HC wurde völlig umgekrempelt. Sie sind auf jeder Position doppelt stark besetzt.“ Man müsse versuchen, das Tempospiel des THC zu unterbinden und vorne wenig Fehler zu machen, forderte Leun.