Buchner für sachlichen Blick auf Wahlprobleme

Berlin - Ein Jahr nach den Wahlen in Berlin hat der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, für eine sachliche Analyse der seinerzeit aufgetretenen Pannen und organisatorischen Probleme plädiert. „Nicht alles, was passiert ist, ist aus meiner Sicht skandalisierungsfähig“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „In den allermeisten Fällen geht es einfach darum, dass der Wahlakt später beendet wurde. Und wenn man um 18.00 Uhr noch in der Schlange steht und dann noch wählen darf, das ist das für mich etwas, was zu Unrecht skandalisiert wird.“

Am 26. September 2021 waren die Berliner gleich zu vier Abstimmungen aufgerufen: Den Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten sowie zu einem Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Dabei waren massive Probleme aufgetreten wie falsche oder fehlende Stimmzettel, die zeitweise Schließung von Wahllokalen und lange Schlangen davor. Am kommenden Mittwoch verhandelt der Berliner Verfassungsgerichtshof über Einsprüche gegen die Wertung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Möglich ist, dass sie zumindest in einigen der 78 Wahlbezirke wiederholt werden muss. Eine Entscheidung darüber fällt das Gericht voraussichtlich noch in diesem Jahr.

Nach Einschätzung Buchners sind nach den Vorgaben des Gerichts zwei Punkte wichtig: „Das eine ist die Verhältnismäßigkeit, das andere ist der Punkt Mandatsrelevanz.“ Hier geht es also darum, ob Wahlfehler sich auf die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und die Mandate auswirken. Aus seiner Sicht beschränken sich die tatsächlichen Fehler nur auf einen kleinen Anteil von Wahllokalen. „Das Gericht muss entscheiden, lässt man dort noch einmal wählen, oder lässt man es und sagt, wir lernen aus dieser Wahl, wir lernen aus den Pannen, wir verändern was, aber wir akzeptieren auch, dass dieses Wahlergebnis zumindest zu 99,9 Prozent rechtmäßig zustande gekommen ist.“