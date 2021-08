Buchungen und belegte Betten: Sommer-Tourismus floriert

Vom Rennsteig bis nach Bad Sulza, von Oberhof bis zu den Dornburger Schlössern oder zum Schlosspark Altenstein - in vielen Orten und Städten Thüringens trifft man dieser Tage vermehrt auf Touristen.

Erfurt/Weimar - Nach einer langen Zeit der Entbehrung können Thüringens Touristiker nach Angaben der Thüringer Tourismusgesellschaft (TTG) endlich wieder aufatmen. „Gepaart mit der Buga verzeichnen wir aktuell einen sehr guten Sommer, in dem sich der Trend zum Heimaturlaub in jedem Fall bemerkbar macht“, sagte die Sprecherin der Thüringer Tourismusgesellschaft (TTG), Theresa Wolff. Bleibe die Infektionslage weiter so stabil, rechne man insgesamt mit einem sehr guten Sommer für den Thüringer Tourismus.

Ob das Vorjahresniveau (2019/20) für Buchungen- und Reiseaufkommen diesen Sommer erreicht werden könne, bleibe aufgrund des coronabedingten Tourismus-Stopps im Frühjahr aber fraglich, sagte Wolff. Während andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen bereits im Mai wieder Übernachtungen erlaubten, sei es in Thüringen erst im Juni wieder losgegangen. „Das macht sich in der (Jahres-)Bilanz ganz sicher bemerkbar.“

Die Reiseplanung erfolgt laut TTG weiterhin kurzfristiger als in den vergangenen Jahren. So lag die durchschnittliche Zeit zwischen Buchungs- und Anreisedatum in 2021 bei 77 Tage, im Jahr 2019 noch bei 173 Tagen. „Die Thüringer Touristiker sollten sich weiterhin auf kurzfristige Buchungen und dynamische Gästeströme einstellen“, sagte die Sprecherin.

Die Buchungen fielen jedoch unterschiedlich aus. „Die Campingplätze gerade an den Saale-Stauseen sind sehr gut gebucht, ebenso auch die naturnahen Hotels“, erklärte Wolff. Von den insgesamt 80 Camping- und Wohnmobilstellplätzen in Thüringen seien aber noch lange nicht alle ausgebucht. Aufgrund des regnerischen und wechselhaften Wetters gebe es weniger Anfragen und noch freie Kapazitäten, sagte Wolff.

Anders sieht es in den Städten aus: „In Erfurt und Weimar oder Gotha beispielsweise sind die Innenstädte aktuell sehr gut gefüllt, und die Auslastung der Hotels ist hoch“ sagte Wolff. Für Gruppen seien die Kapazitäten nahezu erschöpft. Potenziellen Gästen riet sie im Umland nach Übernachtungsmöglichkeiten zu schauen. „Im gesamten Juli wurden sogar mehr Besucher gezählt als im Vorjahr“, teilte die Marketinggesellschaft der Stadt Weimar mit. „Touristisch ist Weimar wieder auf nahezu normalem Niveau“, hieß es.