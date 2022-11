Buhrow für schonungslose Debatte zu ARD und ZDF

Der WDR-Intendant und amtierende ARD-Vorsitzende Tom Buhrow hat eine schonungslose Reformdebatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) in Deutschland gefordert.

Zweifel äußerte Buhrow auch, ob die Zahl der Orchester, Bigbands und Chöre von den Beitragszahlern gewünscht sei oder ob es ein „Best of“ geben solle – das beste Sinfonieorchester, den besten Chor, die beste Bigband, das beste Funkhausorchester. Auch die Frage, warum allein die ARD 64 Hörfunkwellen habe, sei berechtigt.

„Die Impulse von Tom Buhrow sind bemerkenswert. Dabei spielt es für mich keine Rolle, in welcher Eigenschaft er in Hamburg gesprochen hat“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) dem Magazin „Spiegel“. Offenkundig habe Buhrow verstanden, dass es einen Befreiungsschlag brauche, um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder aufzubauen und dessen Zukunftsfähigkeit zu sichern. „Für Sachsen-Anhalt kann ich zusagen, wir werden uns aktiv in eine offene und tabufreie Debatte einbringen. Allerdings darf diese nicht nur aus den Chefetagen heraus geführt werden. Wir brauchen eine aktive Beteiligung der Gebührenzahler in diese Zukunftsdebatte.“

Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion sieht sich in ihren jahrelangen Forderungen bestätigt. „Wir haben von Anfang an gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wichtig und richtig, aber er ist zu groß und zu teuer geworden. Und genau das wird jetzt mit den vielen Vorschlägen, die dort gebracht werden, unterstrichen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Markus Kurze. Man müsse nun zügig versuchen, Intendanten und Ministerpräsidenten an eine Art Runden Tisch zu holen, der einen verfassungsrechtlichen Charakter habe.

SWR-Intendant Kai Gniffke, der Buhrow 2023 als ARD-Chef nachfolgt, sagte dazu: „Ich nehme den Text als Ansporn, mutig zu sein und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfest zu machen. Buhrow fordert zu Recht, Netflix und Co die Stirn zu bieten.“ Um dafür die Ressourcen zu haben, sei es „richtig, auch Dinge zu überdenken, die wir lange für unantastbar gehalten haben, Stichwort Hörfunk-Wellen, Orchester, Produktionsstätten oder lineare TV-Kanäle“.

Reihe von Skandalen zeigt Systemfehler

Der Debattenbeitrag Buhrows fügt sich in die seit langem laufende Diskussion über die Höhe der Rundfunkgebühren und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell. So forderten zuvor nach einer Umfrage der „Bild am Sonntag“ 84 Prozent der Bundesbürger die Abschaffung der Rundfunkgebühren.

Die Debatte hatte sich nach diversen Skandalen bei mehreren Sendern des ÖRR verschärft. Zuletzt hatte es wieder neue Vorwürfe gegen den RBB gegeben. Dort sollte der Programmchef des RBB-Fernsehens offenbar abgesetzt werden, so der „Spiegel“. Chef einer neuen „Über-Abteilung“ sollte Oliver Jarasch werden. „Zunächst kommissarisch – ,dadurch ersparen wir uns hoffentlich eine Ausschreibung', hieß es in der Mail“, so die „B. Z.“. Der RBB-Journalist ist der Ehemann der Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). (dpa/KNA/vs/uk)