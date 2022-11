Bundesratsinitiative: Gewalt gegen Frauen härter bestrafen

Hannover - Das Land Niedersachsen will mit einer Initiative im Bundesrat dafür sorgen, dass Gewalt gegen Frauen härter bestraft wird. Justizministerin Kathrin Wahlmann und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) planen eine entsprechende Bundesratsinitiative, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Freitag) berichtete. Damit sollen frauenverachtende Motive der Täter zu höheren Strafen führen. „Es gibt Männer, die glauben, sie hätten ein Recht, ihre Frau oder Exfrau zu töten, weil sie ihn verlassen will oder verlassen hat“, sagte Pistorius. „Mir geht es am Ende darum, dass so eine Tat entsprechend hart bestraft wird.“

Wahlmann erklärte: „Ich kann mir vorstellen, eine mögliche Strafverschärfung nicht nur auf Tötungsdelikte zu beschränken, sondern generell auf Gewalt an Frauen auszuweiten – häusliche Gewalt kann ja auch eine Körperverletzung sein und endet zum Glück nicht immer im Tötungsdelikt.“ Der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sank die Zahl der angezeigten Gewalttaten unter Paaren und Ex-Partnern im vergangenen Jahr leicht. Laut einer aktuellen Statistik zur Partnerschaftsgewalt registrierten die Behörden 2021 bundesweit 143.604 Opfer - ein Rückgang um drei Prozent im Vorjahresvergleich. Allerdings war die Zahl der Opfer in den Jahren vor 2021 stetig gewachsen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte. Das Dunkelfeld sei weitaus größer. Der Statistik zufolge waren 80,3 Prozent der von Partnerschaftsgewalt Betroffenen Frauen.

Pistorius sagte, verlassene Männer, die ihre Frauen töten, nähmen sich damit „das Recht heraus, über Leben und Tod einer Frau zu bestimmen, die nichts anderes getan hat, als selbst zu entscheiden, wie sie leben will“.