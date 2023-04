Die Union baut ihren Vorsprung aus und liegt deutlich vor der SPD. Die AfD überholt die Grünen und ist drittstärkste Kraft. Die Ampel-Koalition verliert an Zustimmung.

Berlin - Die Union kann einer neuen Umfrage zufolge ihren Vorsprung in der Wählergunst ausbauen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden CDU/CSU in der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov 30 Prozent erreichen, zwei Prozentpunkte mehr als im März.

Die SPD kommt unverändert auf 20 Prozent. Die Grünen büßen einen Punkt auf 15 Prozent ein. Die AfD liegt wie im Vormonat bei 17 Prozent und damit vor den Grünen. Die FDP verharrt bei 6 Prozent. Das gleiche Ergebnis erzielt die Linke, ein Prozentpunkt weniger als im März.

Mit 41 Prozent würde die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP derzeit keine Mehrheit erreichen. Mit der Arbeit des Bündnisses sind 68 Prozent der Befragten sehr oder eher unzufrieden. Nur eine Minderheit von 26 Prozent äußerte sich sehr oder eher zufrieden. 57 Prozent nehmen die Ampel-Koalition als gespalten wahr. Nur 12 Prozent bescheinigen ihr ein geschlossenes Auftreten.

Dennoch glauben die meisten Deutschen nicht an ein baldiges Scheitern des Regierungsbündnisses. Nur 19 Prozent halten eine Neuwahl des Bundestages „in den nächsten Monaten“ für wahrscheinlich. 67 Prozent glauben dies nicht.