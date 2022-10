Bündnis demonstriert für mehr Hilfen in der Energiekrise

Potsdam - Ein Bündnis aus Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften und der Linken will am Samstag (14.00 Uhr) mit einer Demonstration in Potsdam für mehr Hilfen in der Energiekrise werben. „Wir wollen Druck auf die Brandenburger Landesregierung machen und sie zum Handeln bewegen. Von leeren Versprechungen und Ankündigungen haben wir genug“, schrieb das Bündnis am Freitag. Vorgesehen sind Reden von Vertretern der Arbeiterwohlfahrt, der Volkssolidarität, der Gewerkschaften und der Linken.

Das Bündnis hält die geplanten Hilfsmaßnahmen von Bund und Land nicht für ausreichend. Die Ampelkoalition plant einen kreditfinanzierten „Abwehrschirm“ von bis zu 200 Milliarden Euro, um Verbraucher und Unternehmen zu stützen. Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg will ein Hilfspaket von zwei Milliarden Euro bis Ende 2024 auf den Weg bringen, um die Bundeshilfen zu ergänzen.