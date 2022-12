Bürger helfen bei Sicherung wertvoller Akten in Mühlhausen

Mühlhausen - Rund zwei Dutzend Freiwillige haben in Mühlhausen bei der Sicherung historischer Akten für das Stadtarchiv Hand angelegt. „Die Gemeinschaftsaktion wurde gut angenommen“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montagnachmittag. Unter fachkundiger Anleitung wurden rund zehn Kisten an Akten sorgfältig gereinigt und Blatt für Blatt nummeriert. Insgesamt standen sechs laufende Meter an Aktenbeständen bereit. Davon wurde den Angaben zufolge aber nicht alles geschafft. Eine nächste Aktion ist daher für März oder April 2023 geplant. Insgesamt verfügt das Stadtarchiv über einen Bestand von 2,2 laufenden Kilometern an Akten.

Um die historischen Dokumente langfristig zu erhalten, sollen sie nach und nach digitalisiert werden. Die Stadt hatte dafür Bürger um Hilfe gebeten. „Im normalen Geschäftsverlauf ist das kaum zu leisten“, erklärte der Mühlhäuser Stadtarchivar Helge Wittmann. Die Stadt verwahrt im historischen Rathaus nach eigenen Angaben zahlreiche wertvolle Bestände, darunter auch Fotos, Postkarten, Karten und heimatgeschichtliche Literatur.