Bürger übernimmt Traineramt in Jena bis Jahresende

Jena - Nach der Trennung von Andreas Patz setzt der Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena bis Jahresende auf eine Interimslösung auf der Trainerbank. Henning Bürger wird die Mannschaft in den verbleibenden Spielen betreuen, teilte der Club am Montag mit. Der 52-Jährige war bereits in der Saison 2007/08 Trainer des FCC, führte die Mannschaft damals in das Halbfinale des DFB-Pokals.

„Es ist ganz sicher keine einfache Situation, in der gute, gemeinsame Entscheidungen gefragt sind. Dafür braucht es Zeit, und ich bin gern bereit, hierbei meinen Beitrag zu leisten. Natürlich ist die sportliche Situation angespannt“, sagte Bürger. „Aber dennoch freue ich mich auf die Arbeit mit den Spielern und dem Trainer- und Betreuerteam, mit dem wir nun unsere Mannschaft auf das Spiel am Freitagabend gegen den BAK vorbereiten werden.“