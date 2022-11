Bürgergeld-Stopp: CDU jubelt, Linke enttäuscht

Erfurt - Die Thüringer CDU-Fraktion findet die Bundesratsblockade zur geplanten Einführung des Bürgergeldes richtig. Es sei gut, dass die Länderkammer den „sozial ungerechten Entwurf der Ampel-Regierung“ gestoppt habe, erklärte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Montag in Erfurt. „Wer arbeitet, muss mehr Geld haben als jemand, der nicht arbeitet“, betonte Voigt. Wie zuvor angekündigt, verweigerten mehrere Landesregierungen unter Führung beziehungsweise mit Beteiligung der Union dem Vorhaben ihre Zustimmung.

Voigt bekräftigte, dass die Solidargemeinschaft der Steuerzahler nur dann herangezogen werden könne, wenn der Einzelne sich selbst nicht helfen könne. „Dazu braucht es aber wirksame Sanktionsmöglichkeiten für diejenigen, die nicht mit der Arbeitsvermittlung kooperieren oder hohe Vermögenswerte angehäuft haben und trotzdem Bürgergeld beziehen.“

Die Einführung des Bürgergeldes, das Hartz IV ablösen soll, gilt als ein wichtiges Projekt der Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP im Bund. Die Pläne sehen für alleinstehende Leistungsempfänger eine Erhöhung des heutigen Regelsatzes von 449 Euro auf 502 Euro vor. Das ist unstrittig und wird auch von der Union befürwortet.

Andere Punkte lehnt die Union aber strikt ab. Etwa, dass Arbeitslose künftig weniger durch einen angedrohten Leistungsentzug (Sanktionen) unter Druck gesetzt werden sollen, speziell im ersten halben Jahr des Bürgergeldbezugs („Vertrauenszeit“). Vorgaben zur erlaubten Vermögenshöhe und zur Wohnungsgröße bei Leistungsbeziehern will die Ampel lockern.

Nach der Blockade im Bundesrat kann die zum 1. Januar geplante Sozialreform vorerst nicht in Kraft treten.

Die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss schrieb in einer Reaktion bei Twitter: „Es war leider erwartbar, dass CDU/CSU Bürgergeld verhindern und das mit widerwärtiger Kampagne auf den Rücken von Armutsbetroffenen.“ Die Linke in Thüringen hatte das Bürgergeld zuvor zwar als unzureichend kritisiert, aber zugleich als Schritt in die richtige Richtung bewertet.