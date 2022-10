Bus bleibt unter Brücke stecken: Mehrere Verletzte

Ein Doppeldeckerbus kollidiert in Berlin mit einer Brücke. Die Zerstörung ist groß, vier Menschen werden verletzt.

Berlin - Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus sind am späten Donnerstagabend in Berlin-Steglitz mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen gebe es vier Verletzte, darunter seien zwei Schwerverletzte, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall passierte den Angaben zufolge gegen 22.00 Uhr auf der Bergstraße in einer Unterführung, die eine Autobahn und eine S-Bahn-Strecke quert. Der Bus sei dort gegen die Brücke gefahren, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

Das Oberdeck des Busses, das mit einem Querträger der Brücke kollidierte, wurde im vorderen Teil aufgerissen und zusammengequetscht. Auf Fotos waren schwere Schäden am Oberdeck zu sehen, die bis in die Mitte des Busses reichten.

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Laut Polizei prüften Statiker die Brücke mit dem Ergebnis, dass an dem Bauwerk keine schweren Schäden entstanden seien.

Ungeklärt blieb zunächst, warum der Bus der Linie 282 auf dieser Strecke fuhr und die Unterführung nutzte. Regulär führt die Linie durch andere Straßen in der Nähe.