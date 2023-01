Bus bremst vor Radfahrerin: Fahrgast schwer verletzt

Dresden - In einem Linienbus ist ein Fahrgast nach einem Bremsmanöver gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Busfahrer wollte am Montagmorgen an einer Kreuzung den Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden Radfahrerin verhindern und bremste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 87 Jahre alte Passagier kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache und sucht nach Zeugen.