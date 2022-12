Busse im Vogtlandkreis sollen ab Samstag wieder fahren

Plauen - Nachdem im Vogtlandkreis am Freitag kaum ein Bus gefahren ist, soll der Verkehr ab Samstag wieder planmäßig rollen. Darauf haben sich Landrat Thomas Hennig (CDU) und die Bietergemeinschaft Bus am Freitag geeinigt, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.

Zuvor hatte es einen monatelangen Streit der Betreiber- Bietergemeinschaft Bus mit dem Landkreis gegeben, der am Donnerstag in einer außerordentlichen Kündigung und einer Betriebseinstellung gipfelte. Von den Ausfällen betroffen waren Plus-, Takt-, Ruf-, Bürger-, Stadt- sowie Schulbusse.

In den Verhandlungen am Freitag seien Weichen für eine kurzfristige Kommunalisierung des Busverkehrs im Vogtlandkreis gestellt worden, erklärte Landrat Hennig. Damit werde dieser wieder auf sichere Beine gestellt.

Schon im Oktober hatten die Busunternehmen unter anderem wegen steigender Energiekosten und einem hohen Krankenstand eine Vertragsänderung gefordert und gedroht, den Verkehr einzustellen. Das war zunächst abgewendet worden. Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland, dem der Verkehrsverbandes Vogtland angehört, hatte nach eigenen Angaben Abschläge aus 2021 im höheren sechsstelligen Bereich zurückgefordert.