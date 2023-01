Buxtehuder SV feiert Sieg in Hamburg vor Rekordkulisse

Hamburg - Der Umzug der Handballerinnen des Buxtehuder SV in die Sporthalle Hamburg für die Partie gegen Sachsen Zwickau hat dem Club die höchste Zuschauerzahl in 33 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit beschert. 2300 Fans hatten den umkämpften 27:26 (16:17)-Sieg der Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Freitagabend verfolgt und damit auch für den bislang höchsten Ticketverkauf in der Liga in dieser Saison gesorgt.

„Das war eine ganz tolle Atmosphäre und Erlebnis“, betonte der BSV-Coach angesichts der Kulisse. Den Sieg seiner Mannschaft bezeichnete Chefcoach Leun nach dem Match als „glücklich“ und gestand den Gästen zu: „Ein Unentschieden wäre auch verdient gewesen.“

Damit schließt der Buxtehuder SV das Jahr 2022 auf dem fünften Tabellenrang ab. Im DHB-Pokal- und im Europacup-Wettbewerb ist die Saison für den BSV hingegen schon beendet.