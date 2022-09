Ein Obdachloser liegt an einem Bahnhof an einer Unterführung.

Osnabrück - Die Caritas warnt vor mehr Wohnungslosigkeit: Angesichts steigender Energiekosten könnten immer mehr Menschen ihr Zuhause verlieren. Am 11. September ist „Tag der Wohnungslosen“. „Die ohnehin schwierige Lage am Wohnungsmarkt wird für Menschen, die schon jetzt in prekären finanziellen Verhältnissen leben, verschärft“, sagte Christian Jäger, Referent für Wohnungslosenhilfe beim Caritasverband für die Diözese Osnabrück. Bezahlbarer Wohnraum sei bereits vor den jetzt drohenden Energiekostensteigerungen rar gewesen. Künftig könnten auch Familien auf die Unterstützung der Wohnungslosenhilfe angewiesen sein.

Die Caritas fordert die Politiker auf, weitere präventive Angebote zu ergreifen. Die Entlastungspakete der Bundesregierung seien richtige Schritte, es müssten aber dringend weitere Regelungen getroffen werden, um den Verlust von Wohnraum zu verhindern. Schon seit Jahren steige die Zahl wohnungsloser Menschen in Westniedersachsen.