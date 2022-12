Carl Zeiss Meditec von Lockdowns und Kosten belastet

Am Werk der Zeiss Meditec AG hängt das Firmenlogo von Zeiss.

Jena - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec bekommt die Lockdowns im wichtigen Markt China und steigende Kosten zu spüren. Im ersten Quartal des im Oktober begonnenen Geschäftsjahres werde die operative Marge unter anderem wegen der Situation in China deutlich hinter dem Vorjahreswert zurückbleiben, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Jena mitteilte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte Carl Zeiss Meditec den Umsatz auf 1,9 Milliarden Euro, ein Plus von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der schwache Euro gab hierbei etwas Rückenwind. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf rund 397 Millionen Euro nach zuvor 374 Millionen Euro. Ein hoher Anteil wiederkehrender Umsätze wirkte sich positiv aus.

Die operative Marge lag bei 20,9 Prozent, im Vorjahr waren es noch 22,7 Prozent gewesen. Mittelfristig will das Unternehmen die Marge nachhaltig oberhalb von 20 Prozent etablieren.