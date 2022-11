CDU: Angriff auf Religionsfreiheit nach Vorfall an Kirche

Schleusingen - Nach einem Vorfall mit stinkender Flüssigkeit am Eingang einer evangelischen Kirche in Schleusingen sieht der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt einen Angriff auf christliche Symbole und die Religionsfreiheit. Voigt sprach am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter von einer schweren Straftat, die hart bestraft werden müsse. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Sonntag eine stinkende Flüssigkeit auf einer Sandsteinplatte vor dem Eingang der Schleusinger Kreuzkirche verschüttet. Flüssigkeit und Gestank verbreiteten sich ins Innere des Gotteshauses. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die evangelische Kirchengemeinde hatte am Samstagabend aus Protest gegen einen rechtsextremen Aufzug zu einem Friedensgebet und anschließendem stillen Protest aufgerufen, dem folgten knapp 40 Menschen. An dem Aufzug des rechtsextremen Spektrums im Vorfeld des Volkstrauertags am Sonntag hatten sich laut Polizei rund 70 Menschen beteiligt. Ein Zusammenhang zu dem Vorfall an der Kirche werde geprüft, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ermittelt werde in alle Richtungen. Als Zeitraum, in dem die Unbekannten die Flüssigkeit verschütteten, kommen laut Polizei die Stunden zwischen dem Abschluss des Friedensgebets und Sonntagvormittag in Betracht.