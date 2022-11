CDU-Chef Wegner will „System SPD“ in Berlin beenden

Berlin - Berlins CDU-Chef Kai Wegner will bei der Wiederholungswahl im Februar das „System SPD“ ablösen und dann als Regierender Bürgermeister für eine funktionierende Stadt sorgen. Das unterstrich der 50-jährige am Samstag auf einem CDU-Landesparteitag. Seit 33 Jahren trage die SPD ununterbrochen Regierungsverantwortung und stelle seit 21 Jahren Regierende Bürgermeister. „Die Genossinnen und Genossen glauben, ihnen gehört Berlin“, so Wegner. „Das muss und das wird sich ändern.“

Die CDU wolle am 12. Februar stärkste Kraft werden. „Und wir wollen einen klaren Regierungsauftrag von den Berlinerinnen und Berlinern“, unterstrich Wegner. „Und ja, ich will Regierender Bürgermeister werden. Ja was denn sonst.“

Chaos und Verantwortungslosigkeit seien im derzeit rot-grün-rot regierten Berlin mittlerweile zur Normalität geworden, meinte Wegner. Als Beispiele nannte er die lange Bauzeit des Hauptstadtflughafens BER, „Verwaltungsversagen“ und eine „Bildungsdauerkrise“. „Und der Gipfel der Schlampigkeit war das Wahlchaos am 26. September 2021, was primär die SPD zu verantworten hat.“ Berlins Verfassungsgerichtshof hatte am 16. November entschieden, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus wegen vieler Wahlfehler komplett wiederholt werden muss.

Die CDU werde die Probleme angehen und Verwaltungsreform und Digitalisierung zur Chefsache machen, sagte Wegner. „Wir werden dafür sorgen, dass Berlin wieder funktioniert.“ Ziel dürfe nicht nur sein, dass die Menschen innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt bekommen. „Sondern innerhalb von 14 Tagen muss die Dienstleistung erbracht sein“, so Wegner.