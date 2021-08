CDU fordert Schulgeld-Erlass für bestimmte Gesundheitsberufe

Erfurt - Angehende Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten sollten nach Meinung der CDU-Landtagsfraktion dauerhaft von der Zahlung von Schulgeld befreit werden. Während künftige Ärzte oder Apotheker kostenlos studieren dürften, müssten die Auszubildenden in diesen Berufen Schulgeld in teils dreistelliger Höhe monatlich aus eigener Tasche aufbringen, kritisierte der CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König am Montag. Das sei eine „große Ungerechtigkeit“ und im Wettbewerb um Fachkräfte in der Gesundheitsversorgung ein erheblicher Nachteil gegenüber anderen Branchen. Die von der Landesregierung zugesagte Übernahme der Schulgebühren für zunächst ein Jahr reiche nicht aus, erklärte König in einer Mitteilung.

Laut König absolvieren mehr als die Hälfte der Azubis in der Physio- und Ergotherapie sowie in der Logopädie ihre Ausbildung an freien Schulen, die von ihnen Schulgeld verlangen. Solange es keine bundeseinheitliche Regelung gebe, sollte nach seiner Auffassung das Land diese Kosten übernehmen.

Zum Vergleich: In der Pflegeausbildung war im Zuge der Zusammenlegung der Ausbildungsgänge Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege im vergangenen Jahr ein Ausbildungsfonds eingeführt worden, in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, das Land und die Pflegekassen einzahlen. Das bislang erhobene Schulgeld, das ein Teil der angehenden Pflegekräfte bislang selbst aufbringen mussten, ist für sie damit weggefallen. Zahlen müssen unter anderem noch jene Azubis, die ihre Ausbildung zur Fachkraft vor der Neuregelung begonnen hatten.