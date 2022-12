CDU-Fraktionschef Redmann will Landesvorsitzender werden

Potsdam - Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann will als Nachfolger von Michael Stübgen für den Landesvorsitz kandidieren. „Der Kreisvorstand der CDU Ostprignitz-Ruppin - also meines Kreisverbandes - hat mich für die Position des Landesvorsitzenden der CDU Brandenburg nominiert“, sagte der 42-Jährige am Sonntag. Er gab zugleich sein Ziel für die Landtagswahl 2024 aus: „Mein Ziel ist es, dass die CDU in Brandenburg stärkste Kraft wird.“ Der amtierende Landeschef Michael Stübgen hatte am Freitag angekündigt, dass er nicht mehr kandidieren will. Die CDU im Land will die Nachfolge erstmals in einer Mitgliederbefragung bestimmen. Bis 6. Januar kann man sich bewerben, sofern es die Nominierung eines Kreisverbands oder einer Landesvereinigung gibt. Im März soll ein Parteitag den Vorstand dann offiziell neu wählen.