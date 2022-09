CDU-Generalsekretär wirbt für mehr Vielfalt in der Partei

Hannover - CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat vor der Abstimmung über eine Frauenquote für mehr Vielfalt in der Partei geworben. Bei der Bundestagswahl 2021, bei der die Union ihr historisch schlechtestes Ergebnis hinnehmen musste, habe es vor allem von jungen Menschen und Frauen weniger Zustimmung gegeben, sagte Czaja beim CDU-Parteitag am Freitag in Hannover. Das sei ein „Denkzettel“ gewesen. Die Partei müsse sich nun fragen: „Wollen wir uns nur am Lagerfeuer der harten Stammwählerschaft wärmen oder wollen wir mehr Menschen für unser Ding, für die CDU begeistern?“

Parteichef Friedrich Merz drohte bei der Abstimmung über die Frauenquote ein erster Dämpfer in seiner gut siebenmonatigen Amtszeit, falls sein Kompromissvorschlag keine Mehrheit bekommen sollte: eine Befristung der Quote bis Ende 2029. Die Diskussion über die Satzungsänderung müsse mit „Achtung und Anstand“ geführt werden, sagte Czaja. Im Gegensatz zu den Sorgen rund um Energieversorgung und steigende Preise seien die Parteistatuten „fast eine Nichtigkeit“.