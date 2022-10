CDU in Niedersachsen räumt Wahlniederlage ein

Hannover - Die CDU in Niedersachsen hat ihre Niederlage bei der Landtagswahl eingestanden. Die Partei habe ihre Wahlziele nicht erreicht, sagte der Generalsekretär der Partei, Sebastian Lechner, am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen in Hannover. Die Partei habe stärkste Kraft werden wollen und Rot-Grün verhindern wollen. Den ersten Prognosen zufolge sei das erste Ziel nicht erreicht worden, und das zweite sei noch ein bisschen knapp. „Für uns ist das eine Enttäuschung und auch eine Niederlage, die wir auch eingestehen.“

Den Prognosen zufolge kommt die SPD auf 32,5 bis 33,5 Prozent der Stimmen (2017: 36,9). Die CDU verbucht mit 27,5 Prozent ihr schlechtestes Landesergebnis seit mehr als 60 Jahren (2017: 33,6).

Die SPD habe in den gegenwärtigen Krisenzeiten vom Amtsbonus des Ministerpräsidenten profitiert, sagte Lechner. Die CDU mit Spitzenkandidat Bernd Althusmann habe einen engagierten Wahlkampf geführt. „Es ist uns nicht gelungen, eine Wechselstimmung zu erzeugen.“ In Krisenzeiten sammelten sich die Menschen um den amtierenden Ministerpräsidenten, das hätten auch die Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gezeigt. Über personelle Konsequenzen werde jetzt nicht geredet. Die übliche Gremienreihenfolge werde nun eingehalten. Im Landesvorstand und bei der ersten Sitzung der neuen Fraktion werde alles besprochen.