CDU pocht weiter auf Haushaltskorrektur der Regierung

Erfurt - Die CDU-Fraktion will erst an den Verhandlungstisch mit Rot-Rot-Grün zurückkehren, wenn von der Landesregierung Korrekturen an ihrem Haushaltsentwurf vorgenommen worden sind. Es gehe darum, dass „etwas auf dem Tisch liegt“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andras Bühl, am Freitag in Erfurt.

Die Forderung an die Regierung, ihren Etatentwurf durch eine Ergänzungsvorlage zu verändern und Forderungen der CDU dabei zu berücksichtigen, sei nichts „Unbotmäßiges“, denn letztlich werde der Haushalt vom Landtag beschlossen. „Wir bleiben im parlamentarischen Verfahren“, sagte Bühl. Nach seinen Angaben will die CDU-Fraktion ihr weiteres Vorgehen am 30. November festlegen.